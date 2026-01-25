Bursaspor’da Mustafa Er dönemi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Tahsin Tam ile yollarını ayıran Bursaspor, Mustafa Er ile anlaşmaya vardı.
Bursaspor, Mustafa Er ile yapılan anlaşmayı resmen açıkladı.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."
Mustafa Er daha önce 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Bursaspor'u çalıştırmıştı.
46 yaşındaki teknik direktör Ümraniyespor ve Boluspor'da da görev almıştı.