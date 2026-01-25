Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Göztepe maçı!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 17:57

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Göztepe maçı!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Göztepe maçı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Fenerbahçe – Göztepe müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Furkan Bayır, Cherni, Miroshi, Dennis, Olaitan, Janderson, Juan.

FENERBAHÇE 42 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Fenerbahçe, 42 puan toplama başarısı gösterdi. Göztepe ise şu ana kadar 35 puan topladı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Göztepe maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz