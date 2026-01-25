CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Göztepe maçı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Fenerbahçe – Göztepe müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Furkan Bayır, Cherni, Miroshi, Dennis, Olaitan, Janderson, Juan.
FENERBAHÇE 42 PUANDA
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada Fenerbahçe, 42 puan toplama başarısı gösterdi. Göztepe ise şu ana kadar 35 puan topladı.