Dik durmalıyız!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendileri için zor bir galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kâbusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum.Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor.En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası" dedi. Taraftarın kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Buruk, "Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz.İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli.Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz" diye konuştu. Buruk, yeni transfer Asprilla hakkında ise,yorumunu yaptı.Maçın ardından taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a büyük destek verdi. Tribünlerin çağrısı sonrası sahaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, üçlü çektirip kendisine gösterilen sevgiye karşılık verdi.