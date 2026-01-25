Emrah Volkan Sayılğan: Doğru transferlerin peşindeyiz!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'a iç sahada 2-0 mağlup olan Hatayspor'da yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılğan açıklamalarda bulundu.

Emrah Volkan Sayılğan takımı üst sıralara taşımak için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok genç bir takımımız var ama daha yolun çok başındayız, yeni başladık. Mücadelemize devam edeceğiz. Kulübün maddi olanaklarını zorlamadan doğru transferlerin peşindeyiz. Umarım onlar da önümüzdeki hafta bizimle bu yarışa dahil olacak. Güzel sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyoruz."