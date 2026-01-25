Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emrah Volkan Sayılğan: Doğru transferlerin peşindeyiz!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 17:08 Son Güncelleme: 25.01.2026 17:09

Emrah Volkan Sayılğan: Doğru transferlerin peşindeyiz!

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan, Ümraniyespor maçının ardından konuştu.

AA
Emrah Volkan Sayılğan: Doğru transferlerin peşindeyiz!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'a iç sahada 2-0 mağlup olan Hatayspor'da yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılğan açıklamalarda bulundu.

Emrah Volkan Sayılğan takımı üst sıralara taşımak için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok genç bir takımımız var ama daha yolun çok başındayız, yeni başladık. Mücadelemize devam edeceğiz. Kulübün maddi olanaklarını zorlamadan doğru transferlerin peşindeyiz. Umarım onlar da önümüzdeki hafta bizimle bu yarışa dahil olacak. Güzel sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Volkan Sayılğan: Doğru transferlerin peşindeyiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz