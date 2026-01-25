Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan forvet cevabı! ’Sır değil’

Kadroda olmasına karşın süre almayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin oyuna girmemesiyle ilgili konuşan Tedesco, "Bugün Jhon Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Sonrasında Kerem oyuna girdi. Zaten çok ofansif oyuncu sahadaydı. Çok fazla pozisyon ürettik. Mert Müldür'ün de girdiği net pozisyonlar vardı. Ben herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Mesela 6 hafta önce Mert Müldür eleştiriliyordu, bugün neden olmadığı soruluyor. Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik. Oyuncuları fiziksel olarak toparlamamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"RAKİBİN HAKKINI VERMEMİZ GEREKİYOR"

Ederson'a gelen ilk şutun gol olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Domenico Tedesco, dünyanın her yerinde kalecilerin öncelikle top kurtarmasının beklendiğini vurguladı.

Alanyaspor karşısında kaleye gelen ilk şutun gol olduğunu, Göztepe karşısında da aynı şekilde ilk şutta gol yediklerini söyleyen Tedesco, "Ben de gol olmasını istemezdim. Bu pozisyona hataların zincirlemesi diyebiliriz. Öncelikle top kaybı, sonrasında iyi pozisyon almamak, ardından ortayı engellememek, sonrasında da ceza sahası içinde adam markajı yapmamak. Bunun zincirleme bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Bugün genel anlamda şanssızdık. Golü bulduktan sonra Musaba'nın direkten dönen bir şutu vardı. Pek çok şeyi iyi yaptık. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.