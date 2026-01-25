Fenerbahçe’de Ederson’un eşinden olay paylaşım!

Lais Moraes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü dönem geçirdiğine inanmıyorum kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin."