Fenerbahçe’de Ederson’un eşinden olay paylaşım!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile iç sahada oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ederson'un eşinin sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki eğlenme görüntülerine taraftarlar tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarlarının tepki gösterdiği Lais Moraes, taraftarlara cevap verdi.
Lais Moraes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü dönem geçirdiğine inanmıyorum kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin."