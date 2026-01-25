İlyas Öztürk: Bugün top bizi istemedi ve sevmedi!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK'ya 1-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör İlyas Öztürk, basın toplantısında konuştu.

İlyas Öztürk şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarı tabii topa sahip olduk. Aslında ama çok beklemediğimiz bir yerden golü yedik. İlk yarı 1-0 içeri girdik. İkinci yarı daha çok geçiş oyununu oynadık. Oraları yine başaramayınca mecburen bir pivot santrforla atılacak kenarlardan yapılacak ortalarda gol bulmaya çalıştık. Onu da başaramadık. Penaltı geldi. Penaltıyı da atamadık. Bugün top bizi istemedi ve sevmedi. Bunları söyleyeceğim. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. O yüzden bundan sonraki maça hazırlanıp puanlar almaya bakacağız ve Allah'ın izniyle de inşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz."