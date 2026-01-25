Jose Mourinho’dan Rafa Silva açıklaması!

Jose Mourinho sözlerini şu şekilde tamamladı:

"O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip. Kaliteli bir oyuncu ve Çarşamba günkü maçta oynayamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak."