Jose Mourinho’dan Rafa Silva açıklaması!

Benfica'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva, Portekiz temsilcisine geri dönmesinin ardından ilk maçına çıktı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Rafa Silva'nın da oynadığı maçta Estrela karşısında 4-0 galip geldi.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Estrela maçının ardından Rafa Silva ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rafa Silva'yla yaptığı konuşmaya değinen Jose Mourinho, "Rafa Silva'ya oyuna girerken 'oyna ve mutlu ol' dedim. Koşullar elbette en iyisi değil, Rafa Silva'nın oyun temposunda bazı düşüşler var ama henüz istikrarı yok" dedi.
Jose Mourinho sözlerini şu şekilde tamamladı:
"O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip. Kaliteli bir oyuncu ve Çarşamba günkü maçta oynayamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak."