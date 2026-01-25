Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 17:27

Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Kayserispor'un Süper Lig'deki 3 puan hasreti 5 maça yükseldi.

İHA
Süper Lig'de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kayserispor, bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş ve Başakşehir'e ise mağlup oldu.

Kayserispor, ligin 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

