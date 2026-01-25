Levent Açıkgöz: Sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Açıkgöz, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un sıkıntılı süreçten geçmesine rağmen genç oyuncularıyla güzel mücadele verdiğini söyledi.

İki takımı da tebrik eden Açıkgöz, "Kazanmamız gereken bir maçtı, hata yapmamamız gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalar için de bu sürecimiz devam eder. Kazanma alışkanlığımızı artırarak sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz. Bunu da çocuklarımız başaracak güçte, inanıyoruz." diye konuştu.