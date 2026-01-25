Rizespor – Alanyaspor maçında kazanan yok! 2 kırmızı çıktı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Rizespor ile Alanyaspor puanları paylaştı.
Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rizespor ile Alanyaspor arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Rizespor'un golünü 80'inci dakikada Mihaila kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 90'ıncı dakikada Mounie havalandırdı.
Rizespor'da Papanikolaou, 6'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Alanyaspor'da ise Maestro, 43'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 22, Rizespor ise 19 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip, sahada 10 kişi kaldı.
14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sowe'un ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı.
43. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı.
47. dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti.
62. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Laci'nin gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mounie topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.