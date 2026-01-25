SON DAKİKA | Fenerbahçe’den evinde kritik puan kaybı! Göztepe deplasmanda yenilmedi

TEDESCO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matte Guendouzi görev alırken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'de gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.

EDSON KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.