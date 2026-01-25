Stanimir Stoilov’dan Arda Okan Kurtulan sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının oyunundan memnun olmadığını, daha fazlasını yapabileceklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, kendileri adına çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Takımda çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu dile getiren Stoilov, "Onların yerine oynayacak oyuncularımızın da taktiksel organizasyonda başarılı olması gerekiyordu. Bunun dışında sıfır hata yapmamız ve fırsat bulunca da golü atmamız gereken bir maçtı. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız puan alamazsınız. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ama biz taktiğe sadık kaldık. Böyle zor bir maçta, güçlü bir takıma ve iyi hocası olan bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok iyiydi. Atmosferin zaten her zaman böyle olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda politikalarının ve bütçelerinin belli olduğunu vurgulayan Stoilov, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Takıma en uygun isimleri katmak istediklerinin altını çizen Bulgar teknik adam, "Her zaman söylediğim bir söz vardır; futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Ligdeki birçok kulüple bütçe anlamında aramızda büyük farklılıklar var. Bu bizim için önem teşkil etmiyor. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. İyi çalıştığınız zaman her şeye karşı galip gelebilirsiniz." açıklamasını yaptı.