Giriş Tarihi: 25.01.2026 15:45

Ümraniyespor, Hatay'da 2 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Batuhan Çelik ve Benny'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Ünal Emre Durmuşhan, Cemil Berk Aksu (Dk. 81 Bilal Toğ), Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Oğuzhan Matur (Dk. 85 Volkan Alkan), Ersin Aydemir, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 71 Eren Güler), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 73 Kosoko), Barış Ekinciler (Dk. 73 Soukou), Hoti (Dk. 60 Serkan Göksu), Atalay Babacan (Dk. 60 Bardhi), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Benny, Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş)

Goller: Dk. 11 Batuhan Çelik, Dk. 90 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Bardhi, Dk. 63 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)

