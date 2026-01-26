Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atilla Gerin: "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"
Giriş Tarihi: 26.01.2026 23:01

Atilla Gerin: "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin, ligde kalma mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.

AA
Atilla Gerin: Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz
  • ABONE OL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Beşiktaş'tan aldığımız 1 puan bizim için iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puan bırakmıştık. Bugün de kazanıp kaybedebilirdik. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık. Genç bir takımla oynuyoruz, bu takımın bir an önce lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor ve öz güven kazanıyorlar. Bundan mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesinin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarlarımız destek olsun. Kulübümüzdeki sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atilla Gerin: "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz