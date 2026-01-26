Atilla Gerin: "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Beşiktaş'tan aldığımız 1 puan bizim için iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puan bırakmıştık. Bugün de kazanıp kaybedebilirdik. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık. Genç bir takımla oynuyoruz, bu takımın bir an önce lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor ve öz güven kazanıyorlar. Bundan mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesinin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarlarımız destek olsun. Kulübümüzdeki sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.