Bir forvete ihtiyacımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, 1-1 biten Göztepe maçı sonrası, takımın forvet ihtiyacı olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine,sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru" yanıtını verdi."Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncumuz vardı. Golü bulmamız gerekiyordu. Mert'in girdiği net bir pozisyon vardı. Bilerek atmadık değil.Göztepe karşısında iyi oyun oynadıklarını belirten Alman hoca, "Yiğit Efe çok iyi performanslar gösteriyordu. Onun için ilk 11'de başladı. Rakibin atacağı uzun toplara karşılık uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. İlk faulde sarı kart aldı. Net bir sarı karttı. Ondan sonra bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor.Mert Müldür'de fiziksel bir yük vardı. İsmail sakatlanarak çıktı. Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Oynamak istedikleri profile uygun oyuncular almışlar. Aslında 5 değişiklik yapmak istiyordum. Alvarez'i alamadık. Eğer imkânım olsa İsmail'i de dinlendirecektim" ifadelerini kullandı.Tedesco kadro tercihi ile dikkat çekti. Savunmada Yiğit Efe Demir'e forma şansı veren deneyimli hoca, hücumda ise Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilirken Jhon Duran da maça yedekler arasında başladı. Duran 57'de Kerem ise 81'de oyuna dahil oldu.