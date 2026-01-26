Bir forvete ihtiyacımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, 1-1 biten Göztepe maçı sonrası, takımın forvet ihtiyacı olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine, "1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu
sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru" yanıtını verdi. Değişiklik hakkı olmasına rağmen En-Nesyri'nin oyuna girmeme nedeniyle ilgili şunu dedi:
"Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncumuz vardı. Golü bulmamız gerekiyordu. Mert'in girdiği net bir pozisyon vardı. Bilerek atmadık değil. Ben En-Nesyri'yi sormanıza şaşırıyorum. Daha önce Mert Müldür'ün F.Bahçe seviyesinde olmadığını sordular. Şimdi neden oynamadı deniliyor. İyi oynayan, tehlikeli bir takıma karşı oynadık. 2 puan kaybettik, sezonu kaybetmedik."
BİRİ SUÇLANACAKSA O YİĞİT EFE OLMAMALI
Göztepe karşısında iyi oyun oynadıklarını belirten Alman hoca, "Yiğit Efe çok iyi performanslar gösteriyordu. Onun için ilk 11'de başladı. Rakibin atacağı uzun toplara karşılık uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. İlk faulde sarı kart aldı. Net bir sarı karttı. Ondan sonra bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Golde büyük bir hata yaptı. Biri suçlanacak ise o Yiğit Efe olmamalı. Genç ve potansiyelli bir oyuncu.
Mert Müldür'de fiziksel bir yük vardı. İsmail sakatlanarak çıktı. Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Oynamak istedikleri profile uygun oyuncular almışlar. Aslında 5 değişiklik yapmak istiyordum. Alvarez'i alamadık. Eğer imkânım olsa İsmail'i de dinlendirecektim" ifadelerini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA HOCASINDAN MESAJ!
Tedesco kadro tercihi ile dikkat çekti. Savunmada Yiğit Efe Demir'e forma şansı veren deneyimli hoca, hücumda ise Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilirken Jhon Duran da maça yedekler arasında başladı. Duran 57'de Kerem ise 81'de oyuna dahil oldu. Tedesco'nun bu tercihleri, maç öncesinde teknik heyetin mesajı olarak değerlendirildi.