Galatasaray’dan Ali Koç’a: Patolojik vaka!

Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe eski başkanı Ali Koç'un bir restoranda karşılaştığı Okan Buruk'a küfür ettiği sonrasında tehdit yağdırdığı iddialarının ardından G.Saray'dan açıklama geldi. Yazıda şu ifadeleri kullandı: "Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu 'Ali kıran baş kesen'in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.En kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz."