Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16.hafta tamamlandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde namağlup Fenerbahçe arsaVev, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.
Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK: (Ertelendi)
Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)
Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2
Fenerbahçe arsaVev-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor: 18-0
Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
1207 Antalyaspor-Galatasaray GAİN: 0-3
Puan durumu
Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE ARSAVEV
|16
|15
|1
|0
|77
|3
|74
|46
|2.GALATASARAY GAİN
|16
|14
|0
|2
|57
|8
|49
|42
|3.TRABZONSPOR
|16
|14
|0
|2
|48
|8
|40
|42
|4.ABB FOMGET
|16
|11
|3
|2
|47
|10
|37
|36
|5.YÜKSEKOVASPOR
|15
|9
|3
|3
|24
|7
|17
|30
|6.BEŞİKTAŞ
|16
|9
|2
|5
|43
|14
|29
|29
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|8
|3
|4
|37
|13
|24
|27
|8.HAKKARİGÜCÜ
|15
|6
|3
|6
|21
|16
|5
|21
|9.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR
|16
|6
|1
|9
|20
|25
|-5
|19
|10.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA
|16
|5
|2
|9
|20
|36
|-16
|17
|11.ÜNYE KADIN SK
|15
|5
|1
|9
|20
|25
|-5
|16
|12.FATİH VATANSPOR
|16
|4
|4
|8
|22
|49
|-27
|16
|13.1207 ANTALYASPOR
|16
|4
|3
|9
|18
|39
|-21
|15
|14.GAZİANTEP ALG SPOR
|16
|2
|0
|14
|11
|122
|-111
|6
|15.BORNOVA HİTAB SPOR
|15
|0
|0
|15
|0
|45
|-45
|0
|16.BEYLERBEYİ
|15
|0
|0
|15
|0
|45
|-45
|-3
Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.