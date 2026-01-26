Miguel Crespo: "Galatasaray'a attığım golle gurur duyuyorum"





"Elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 19 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist üreten 29 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Bu sezonki istatistiklerimle gurur duyuyorum. Tabii ki daha fazla oynamak isterdim. Son zamanlarda bir sakatlık yaşadım. Son 1 ayda da çok fazla şans bulamadım. Daha fazla şans bulmak isterdim ama ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Sonrasında da bu teknik bir karar, hocamızın kararı. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim."



"Eldor Shomurodov, harika ve çok iyi bir oyuncu"

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan takım arkadaşı Eldor Shomurodov'a övgülerde bulunan Crespo, "Eldor harika ve çok iyi bir oyuncu. Benim çok hoşuma giden tarzda bir oyuncu. Çok mütevazı, gerçekten çok müthiş bir profesyonel. O yüzden onun hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki sahada yaptıkları bize çok yardımcı oluyor. Ben de ona yardımcı olabiliyorsam çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam edebiliriz" cümlelerine yer verdi.



"Her transfer dönemi böyle söylentiler olabiliyor"

Kış transfer döneminde hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Miguel Crespo, "Bu futbolun bir parçası, her transfer dönemi böyle söylentiler olabiliyor. Benim yapabileceğim sadece futboluma odaklanıp, neler olacağını görmek olacak" değerlendirmesinde bulundu.



"Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı"

Türkiye'ye transfer sürecinde yalnızca Teknik Direktör Victor Pereira ile görüştüğünü ve Fenerbahçe'ye gelmenin kariyeri adına büyük bir adım olduğunu vurgulayan Crespo, "Portekiz'den çok oyuncu var. Sadece Portekizli değil, Portekiz liginden gelen de çok oyuncu var. Ben de buraya gelmeden önce buranın nasıl olduğu, futbolun nasıl olduğu ile ilgili konuştum. Türkiye'ye gelmeden önce herhangi bir futbolcu ile görüşmedim, sadece Victor Pereira ile görüşmüştüm. Kendisi buraya gelip oynamaya hazır olup olmadığımı sormuştu. Ben de ona 'tabii ki' dedim. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı. Ben de ona buna hazır olacağımı söyledim. Sonrasında tabii ki Portekizli oyuncularla karşılaştığımızda; Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Beşiktaş'tan Joao Mario ile her zaman sohbetlerimiz oldu. Takımlarımız hakkında, idmanlarımız hakkında, takımlarımızı karşılaştırma anlamında da sohbetlerimiz oldu. Bunların dışında çok özel konuşmalarımız olmadı" diye konuştu.



"Mourinho döneminde takıma birçok oyuncu geleceği için fazla alanım olmayacağını düşündüm"

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle takımda fazla süre bulamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığını aktaran başarılı futbolcu, "Hepsinden öğrendiğim bir şeyler var diyebilirim. Farklı düşünceleri, farklı fikirleri olan hocalarla çalıştım. İyi olan düşünceleri almak açısından bu benim için iyi oldu. İlişkilerim açısından hiç kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman işimi yüzde 100'le yapan bir oyuncu oldum. Hiçbiriyle bir sorun yaşamadım, zaten hepsi de iyi insanlardı. Jose Mourinho hoca ile bütün yaz kampını beraber geçirdik. Onunla tabii ki konuştum. Takıma birçok oyuncu da geleceği için daha fazla alanım olamayacağını düşündüm. Bununla alakalı da bir karar vermem gerekti. İspanya'dan opsiyonlar vardı. Sonrasında da Başakşehir ilgi gösterdi. Ailem ve ben İstanbul'da yaşamayı da sevdiğimiz için bu şekilde bir karar verdik" dedi.



"Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım"

Yarım sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga temsilcisi Rayo Vallecano dönemine de değinen Portekizli futbolcu, "Benim için İspanya'daki zaman çok iyi bir tecrübeydi. Aslında Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım. Bununla alakalı olarak, hayatım sadece futbol değil. Özel hayatımı da bazen düşünmem gerekiyor. O zamanlar eşim hamileydi. İspanya ve Portekiz birbirine yakın ülkeler. Böyle bir karar aldık. Tabii ki La Liga çok iyi bir tecrübe oldu. Harika statlar, harika takımlar. Teknik ve taktik farklılıkları görmek açısından da çok güzel bir tecrübeydi. Ben bundan çok keyif aldım" açıklamasını yaptı.