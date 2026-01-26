Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü: “Söyleyecek çok şey var ama…”
Giriş Tarihi: 26.01.2026 22:50

Orkun Kökçü: "Söyleyecek çok şey var ama…"

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!

İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"

