Sadettin Saran: "Sevgi en temel ihtiyaç"
Giriş Tarihi: 27.01.2026 01:41

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kurul üyeleriyle bir araya geldi. Saran, "Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kurul üyeleriyle bir araya geldi. Sadettin Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.

Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur."

