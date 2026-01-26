Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: “60 milyon euroluk avantaj sağladık"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçtan önce de söyledim. Maçlar sahada kazanılıyor. Kolay gibi görünen maçlarda konsantrasyon sorunu yaşarsan başına ciddi işler açılabilir. Bugün bence bunun cezasını çektik. Oyuncularımız konsantre olmakta zorlandı. İkinci yarı inanılmaz yağmur, rüzgar, fırtına oluştu. Skoru çevirmeye çalıştık. Pozisyonlar da bulduk ama kazanamadık.
"BİZİ SIKINTIYA SOKTU"
Futbolda bu sonuçlar oluyor ama çok dersler çıkarmamız gereken bir maç. Beklemediğimiz bir skor. Kazanmayı bekliyorduk ama oyunun başındaki konsantrasyon sorunumuz bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Normal oyunumuzun çok dışında bir oyunla devam ettik ve geriye düştük. Hamleler yaptık. Cengiz Ünder katkıda bulunmak için elinden geleni yaptı. Maçlar sahada kazanılıyor. Kolay görünen maçlarda konsantrasyon sorunu yaşarsanız cezası kesiliyor. Bugün bu sorunu yaşadık. Bazen böyle maçlar oluyor."
BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun oldu. Skoru da beklemiyorduk. Oyun başında konsantrasyon eksikti. Oyun anlayışımızın dışında oyun oynadık. Öne geçmemize rağmen kolay görülen müsabakada geriye düştük. Hamleler yaptık ve çok ciddi pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama bizim adımıza söylenecek şey ikinci toplar oyun anlayışımızın dışındaydı. Ligde böyle müsabakalar oluyor. Futbolda olan şeyler. Son anda beraberliği kurtarmakta iyi bir şey gibi duruyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.
'MAÇLAR MAKSİMUM ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ'
Bazen iyi bazen de kötü oynamanın futbolun doğasında olduğunu anlatan Yalçın, "Futbolda olağan şeyler. Maçlar maksimum şekilde devam edemez. Bazen kötü oyunlar, kötü performanslar olabiliyor ama bugün takımda çok fazla negatiflik vardı. Bireysel performans düşüşü vardı. 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Takımın konsantrasyonunun iyi olmadığını kendi aramızda konuştuk. Böyle maçlar olabiliyor. Kağıt üzerinde 3 puan alacağımız bir maçtı. Dublör kağıt üzerinde değil sahada kazanılıyor. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
"AYRILMA KONUSUNDA İYİ ŞEYLER YAPTIK"
Transfer dönemi hakkında konuşan Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Transfer planlamamız var. Geçen hafta da konuştuk. Anlaştığımız oyuncular vardı. Seviye üstü oyuncular almak istiyoruz. Oyuncu almak istiyoruz ve yönetim çalışıyor. Kalan süreçte umarım eksik bölgeleri tamamlarız. Çok ayrılık oldu, 8 oyuncuyla ayrıldık. Planlamamızda yoktu, önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha ve santrafor bulmuştuk ama alamadık. Son dakika işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik kısma da bakıyoruz. 60 milyon Euro üzerinde oyunculardan avantaj sağladık. Beşiktaş olarak değişim söz konusu. Ayrılma konusunda iyi şeyler yaptık ama yer doldurma konusunda hızlı hareket edemiyoruz. Hangi oyuncuya gitsek 20-25-30 milyon Eurolar konuşuluyor. Yaz transfer dönemi olsa daha kolay ama ara transfer döneminde çok zor. Daha 15 günlük süreç var umarım katkılar sağlarız."