Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: “60 milyon euroluk avantaj sağladık"

"BİZİ SIKINTIYA SOKTU"

Futbolda bu sonuçlar oluyor ama çok dersler çıkarmamız gereken bir maç. Beklemediğimiz bir skor. Kazanmayı bekliyorduk ama oyunun başındaki konsantrasyon sorunumuz bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Normal oyunumuzun çok dışında bir oyunla devam ettik ve geriye düştük. Hamleler yaptık. Cengiz Ünder katkıda bulunmak için elinden geleni yaptı. Maçlar sahada kazanılıyor. Kolay görünen maçlarda konsantrasyon sorunu yaşarsanız cezası kesiliyor. Bugün bu sorunu yaşadık. Bazen böyle maçlar oluyor."

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun oldu. Skoru da beklemiyorduk. Oyun başında konsantrasyon eksikti. Oyun anlayışımızın dışında oyun oynadık. Öne geçmemize rağmen kolay görülen müsabakada geriye düştük. Hamleler yaptık ve çok ciddi pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama bizim adımıza söylenecek şey ikinci toplar oyun anlayışımızın dışındaydı. Ligde böyle müsabakalar oluyor. Futbolda olan şeyler. Son anda beraberliği kurtarmakta iyi bir şey gibi duruyor. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.