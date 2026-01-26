Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Tammy Abraham açıklaması!

Beşiktaş, Aston Villa'ya transfer olmak üzere İngiltere'ye giden Tammy Abraham ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz golcünün bonservisini 13 milyon Euro karşılığında Roma'dan aldı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 26 maça çıkan Abraham, 13 gol - 3 asist yaptı.