Trabzonspor’dan Hauge hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Trabzonspor, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik ile (sol bek) takviyelerini gerçekleştirirken, diğer mevkiler için de temaslarını artırdı.

Teknik direktör Fatih Tekke, bir sol kanat takviyesi de isterken, Fırtına'da oyuncu listesi genişletilmiş durumda. Bu doğrultuda Trabzonspor, Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.

Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde de görev alabilen 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor.

Norveç 1. Ligi ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro...

Norveç liginde sezon biterken Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayan Hauge, 4 gol attı.