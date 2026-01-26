Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de son puan durumu! Lider Galatasaray farkı açtı
Giriş Tarihi: 26.01.2026 23:14

Trendyol Süper Lig'de son puan durumu! Lider Galatasaray farkı açtı

Ligde 19. haftanın perdesi kapandı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

AA
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 19. haftasında 5 müsabaka berabere sonuçlandı. İkişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.

SONUÇLAR

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-3

Samsunspor-Kocaelispor: 0-0

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Göztepe: 1-1

ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 19 14 4 1 43 14 29 46
2.FENERBAHÇE 19 12 7 0 43 17 26 43
3.TRABZONSPOR 19 12 5 2 37 22 15 41
4.GÖZTEPE 19 10 6 3 25 11 14 36
5.BEŞİKTAŞ 19 9 6 4 33 24 9 33
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 19 8 5 6 32 19 13 29
7.SAMSUNSPOR 19 6 9 4 23 21 2 27
8.GAZİANTEP FK 19 6 7 6 26 32 -6 25
9.KOCAELİSPOR 19 6 6 7 16 19 -3 24
10.CORENDON ALANYASPOR 19 4 10 5 19 19 0 22
11.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 4 10 23 27 -4 19
12.ÇAYKUR RİZESPOR 19 4 7 8 22 28 -6 19
13.TÜMOSAN KONYASPOR 19 4 7 8 23 31 -8 19
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 19 5 4 10 18 32 -14 19
15.KASIMPAŞA 19 3 7 9 15 26 -11 16
16.İKAS EYÜPSPOR 19 3 6 10 13 27 -14 15
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 19 2 9 8 16 37 -21 15
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 19 2 3 14 16 37 -21 9

20. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

