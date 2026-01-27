Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’nin 15 milyon euroluk teklifine ret!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:36 Son Güncelleme: 28.01.2026 00:39

Fenerbahçe’nin 15 milyon euroluk teklifine ret!

Fenerbahçe'nin Youssef Chermiti için Rangers'a yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia gündemde. Golcü takviyesi düşünen Kanarya, Rangers'ın kapısını çaldı.

Telegraph'ın haberine göre; Fenerbahçe, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a teklif yaptı.

FENERBAHÇE'YE RET

Sarı-lacivertli takımın, genç golcü için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak Rangers'ın kabul etmediği aktarıldı.

8.6 MİLYON EUROYA ALINDI

Rangers'ın, oyuncuyu Eylül 2025'te 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer etmişti. İskoç ekibinin ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı.

İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik karkı sağladı.

