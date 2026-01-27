Fenerbahçe’nin 15 milyon euroluk teklifine ret!

FENERBAHÇE'YE RET

Sarı-lacivertli takımın, genç golcü için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak Rangers'ın kabul etmediği aktarıldı.

8.6 MİLYON EUROYA ALINDI

Rangers'ın, oyuncuyu Eylül 2025'te 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer etmişti. İskoç ekibinin ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı.

İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik karkı sağladı.