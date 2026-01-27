Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye konuk olacak

SARI-KIRMIZILI EKİP TAM KADRO

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun yarınki maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

OSIMHEN'İN GÖZÜ REKORDA

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi.

Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.

Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

"Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.

MANCHESTER CITY İÇİN İLK 8 ŞANSI

İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, yarınki karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor.

Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.

PREMIER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Manchester City, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 müsabakada sadece 1 kez galip geldi.

Son zamanlarda formsuz bir görüntü çizen "Maviler" Premier Lig'deki son 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e mağlup oldu.