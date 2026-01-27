Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi için imza şartı belli oldu!
Galatasaray'da sezon sonunda kontratı bitecek olan Mauro Icardi ile görüşmeler devam ediyor. Arjantinli golcü için belirlenen imza şartı da ortaya çıktı.

Türkiye'ye gelen ve Karagümrük maçını tribünden takip eden Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

Başkan Dursun Özbek'in bitecek kontratını yenilemek istediği Arjantinli santrfor için tek şartı, yıllık 10 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmesi. Kazancını yüzde 50 oranında düşürmesi istenen tecrübeli golcü ile sarı-kırmızılılar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Osimhen'in yokluğunda beklenen katkıyı gösteremeyen Icardi (71), iki gol daha atması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.

