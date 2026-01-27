Mauro Icardi için imza şartı belli oldu!

%50 İNDİRİM ŞARTI

Başkan Dursun Özbek'in bitecek kontratını yenilemek istediği Arjantinli santrfor için tek şartı, yıllık 10 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmesi. Kazancını yüzde 50 oranında düşürmesi istenen tecrübeli golcü ile sarı-kırmızılılar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Osimhen'in yokluğunda beklenen katkıyı gösteremeyen Icardi (71), iki gol daha atması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.