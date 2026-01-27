Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muslera’dan Galatasaray taraftarını duygulandıran sözler!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 18:57 Son Güncelleme: 27.01.2026 18:58

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera ülkesi Uruguay'da sarı-kırmızılı takıma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera, Uruguay basınından Ovación'a özel bir röportaj verdi.

"GALATASARAY VERDİĞİM EN İYİ KARARDI"

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Muslera, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig." dedi.

"İKİNCİ EVİM"

Uruguaylı eldiven ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Rekabet açısından çok küçümsenen bir ülkeye gitmek, kişisel olarak aldığım en iyi karardı. Çok uzun yıllar oynadığım, başka bir seviyede stadyumları olan muhteşem bir lig. Galatasaray, hem spor hem de hayatımda ikinci evim. İki çocuğum orada doğdu ve bugün sahip olduğum bu aileyi orada kurmaya başladım.

Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor. Bu bağlar futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösteriyor"

