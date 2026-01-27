Okan Buruk’tan Torreira için sakatlık açıklaması

"TORREIRA SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ"

Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık.

Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz. City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz.