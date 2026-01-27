Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk’tan Torreira için sakatlık açıklaması
Giriş Tarihi: 27.01.2026 23:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır.

"TORREIRA SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ"

Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık.

Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz. City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz.

"SAVUNMADA ZORLANIYOR"

İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük.

Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Takımların dönemsel formu çok önemli. Biz de bunu yaşadık, City de yaşıyor. Rakip seçmek gibi bir durum yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş oynayacak güçteyiz. Herkes çok iyi olduğu için ilk 24'ün içerisinde olacak."

