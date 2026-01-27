Sane'den itiraf: "İstanbul nefes kesici bir şehir"

Manchester ekibinin kupanın favorilerinden biri olduğunu belirten Sane, "Ama kazanabileceğimize inanmazsak, Türkiye'de kalabiliriz. En iyi seviyemize ulaşırsak, herkesle rekabet edebiliriz. 90 dakikalık bir maçta her şey mümkün." dedi.

2020'de kulüpten ayrıldıktan sonra teknik direktör Pep Guardiola ve eski takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürüp sürdürmediği sorusuna Sane, "Bazı arkadaşlarımla hiç kopmadım. Çarşamba günü eski arkadaşlarımı tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." yanıtını verdi.