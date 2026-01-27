Son dakika haberi: Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul’a geliyor!

İngiliz ekibi, 19 yaşındaki futbolcuyu, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Bu sezon Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralanan Yasin Özcan, sadece 6 maçta forma giydi.

Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile 94 maça çıktı ve 6 gol atıp 5 asist kaydederken, 1 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.