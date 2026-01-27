Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:02 Son Güncelleme: 27.01.2026 14:34

Beşiktaş, bonservisi Aston Villa'da olan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ın sağlık kontrolleri için İstnabul'a geleceğini açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk hamlesini resmen yaptı.

YASİN ÖZCAN İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar, bonservisi Aston Villa'da bulunan Yasin Özcan'ı renklerine bağlamak üzere İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir."

İŞTE İNİŞ SAATİ

"Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

İngiliz ekibi, 19 yaşındaki futbolcuyu, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Bu sezon Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralanan Yasin Özcan, sadece 6 maçta forma giydi.

Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile 94 maça çıktı ve 6 gol atıp 5 asist kaydederken, 1 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

