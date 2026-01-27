Son dakika haberi: Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul’a geliyor!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk hamlesini resmen yaptı.
YASİN ÖZCAN İSTANBUL'A GELİYOR
Siyah-beyazlılar, bonservisi Aston Villa'da bulunan Yasin Özcan'ı renklerine bağlamak üzere İstanbul'a getiriyor.
"Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir."
İŞTE İNİŞ SAATİ
"Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."
İngiliz ekibi, 19 yaşındaki futbolcuyu, Kasımpaşa'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Bu sezon Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralanan Yasin Özcan, sadece 6 maçta forma giydi.
Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile 94 maça çıktı ve 6 gol atıp 5 asist kaydederken, 1 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.