Trabzon yeni Oulai’ler arıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota Portekiz'e çevrildi. Scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda bordo-mavililerin, Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'de forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissaulu futbolcu, gösterdiği çıkışın ardından milli takıma kadar yükseldi.
Nhaga, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.
SEZONU KULÜBÜNDE TAMAMLAYACAK
Karadeniz ekibinin genç oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia AC'de kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha, fizik gücü, dribbling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabilen yapısıyla öne çıkıyor.
'AMAÇ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Lig yarışının içinde olduklarını hatırlatan Doğan, "Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır.
Amacımız açıktır, takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan temas edecek, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek, gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturmak ve sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurmaktır" ifadelerini kulandı.