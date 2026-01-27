Trabzon yeni Oulai’ler arıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota Portekiz'e çevrildi. Scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda bordo-mavililerin, Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'de forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı gündemine aldığı öğrenildi.Nhaga, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.Karadeniz ekibinin genç oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia AC'de kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında devre arası transfer hazırlıklarının bir futbol aklı doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Lig yarışının içinde olduklarını hatırlatan Doğan,Amacımız açıktır, takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan temas edecek, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek, gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturmak ve sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurmaktır" ifadelerini kulandı.