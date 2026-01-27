Trabzonspor’un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

GOLLERİN YÜZDE 78'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Bordo-mavili üç futbolcu, gollerinin yüzde 78.3'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandır.

LİGDE 13 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam gol sayısında 29 golle Süper Lig'deki 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), TÜMOSAN Konyaspor (23), Çaykur Rizespor (22), Corendon Alanyaspor (19), Hesap.com Antalyaspor (18), Zecorner Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve ikas Eyüpspor (13) takımlarından fazla gol attı.

TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da 19 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.