Benfica’ya Şampiyonlar Ligi’nde turu kalecinin golü getirdi! Jose Mourinho çıldırdı

Giriş Tarihi: 29.01.2026 01:27 Son Güncelleme: 29.01.2026 01:28

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı sona erdi. 24 takım arasına son dakika golüyle adını yazdıran Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir geceyi geride bıraktı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı geride kaldı.

Devler Ligi'nde oynanan maçlarda unutulmaz bir müsabaka geride kaldı.

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Jose Mourinho, Benfica'nın başında lig etabındaki son maçta Real Madrid'i konuk etti.

Benfica, Real Madrid karşısında son dakikada kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 galip geldi.

Benfica bu sonucun ardından aynı puandaki Marsilya'yı averajla geride bıraktı ve play-off turunda oynama hakkı elde etti.

Benfica'ya 4-2 mağlup olan Real Madrid ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giremedi. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 9'uncu sırada tamamladı.

Öte yandan Real Madrid'de uzatma dakikalarında ilk olarak Raul Asencio, ikinci olarak Rodrygo kırmızı kartla cezalandırıldı.

