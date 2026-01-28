Benfica’ya Şampiyonlar Ligi’nde turu kalecinin golü getirdi! Jose Mourinho çıldırdı

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı geride kaldı.
Devler Ligi'nde oynanan maçlarda unutulmaz bir müsabaka geride kaldı.
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Jose Mourinho, Benfica'nın başında lig etabındaki son maçta Real Madrid'i konuk etti.
Benfica, Real Madrid karşısında son dakikada kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 galip geldi.
Benfica bu sonucun ardından aynı puandaki Marsilya'yı averajla geride bıraktı ve play-off turunda oynama hakkı elde etti.