UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında Galatasaray karşısında 2-0 galip gelen ve ilk 8 biletini alan Manchester City'de Bernardo Silva açıklamalarda bulundu.
Müsabakayı değerlendiren Bernardo Silva, "Çok mutluyuz, çünkü ilk sekizde yer almak istiyorduk. Biraz dramatik bir şekilde başardık. Genel olarak çok mutluyuz çünkü iki maçtan kurtulduk. Fikstür açısından bunu başarmak gerçekten çok önemli" dedi.
Pep Guardiola ile ilgili soruya Bernardo Silva, "Teknik direktörümüzün farklı taktikler uygulamasına oldukça alışkınız, bu yüzden rakibimize göre onlara en iyi şekilde zarar verebileceğimiz yolu bulmaya çalışıyoruz. Bugün oldukça iyiydik" cevabını verdi.
Rayan Cherki'nin performansıyla ilgili Bernardo Silva, "Rayan Cherki, özellikle üçüncü bölgede ne kadar yaratıcı olabileceği açısından özel bir yetenek. Genç, öğrenmeye istekli ve iyi bir çocuk, bu yüzden onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz" açıklamasını yaptı.
İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile rakip olmasına dair Bernardo Silva, "İlkay Gündoğan ve Leroy Sane benim kardeşlerim gibi çünkü birlikte çok özel anılar yaşadık. Bu çocukları görmek her zaman özel! Onları burada, evimizde görmek güzel. Artık ayrılmış olsalar da burası biraz onların da evi ve umarım onlar da böyle hissediyorlardır" ifadelerini kullandı.