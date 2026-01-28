Bernardo Silva: İlkay Gündoğan ve Leroy Sane benim kardeşlerim gibi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında Galatasaray karşısında 2-0 galip gelen ve ilk 8 biletini alan Manchester City'de Bernardo Silva açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Bernardo Silva, "Çok mutluyuz, çünkü ilk sekizde yer almak istiyorduk. Biraz dramatik bir şekilde başardık. Genel olarak çok mutluyuz çünkü iki maçtan kurtulduk. Fikstür açısından bunu başarmak gerçekten çok önemli" dedi.

Pep Guardiola ile ilgili soruya Bernardo Silva, "Teknik direktörümüzün farklı taktikler uygulamasına oldukça alışkınız, bu yüzden rakibimize göre onlara en iyi şekilde zarar verebileceğimiz yolu bulmaya çalışıyoruz. Bugün oldukça iyiydik" cevabını verdi.