Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş genç futbolcu için anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli
Giriş Tarihi: 28.01.2026 19:03

Beşiktaş genç futbolcu için anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş’ın transferde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki oyuncu için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Beşiktaş genç futbolcu için anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli
  • ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Tromsö forması giyen Jens Hjerto Dahl ile ilgilendiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Jens Hjerto Dahl için Tromsö ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Tromsö arasındaki pazarlıklarda 8+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Jens Hjerto Dahl için Bologna, Lazio ve Liverpool'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Jens Hjerto Dahl, bu sezon Tromsö'de 35 maça çıktı. 20 yaşındaki Norveçli orta saha, bu müsabakalarda 5 gol ile 7 asist üretti.

Jens Hjerto Dahl'ın Tromsö ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

1.94 boyundaki Jens Hjerto Dahl, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.

Jens Hjerto Dahl, Norveç U21 Milli Takımı'nda 6 mücadelede forma giydi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş genç futbolcu için anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz