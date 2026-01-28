Beşiktaş genç futbolcu için anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş ile Tromsö arasındaki pazarlıklarda 8+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Jens Hjerto Dahl için Bologna, Lazio ve Liverpool'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Jens Hjerto Dahl, bu sezon Tromsö'de 35 maça çıktı. 20 yaşındaki Norveçli orta saha, bu müsabakalarda 5 gol ile 7 asist üretti.