Beşiktaş’ta Yasin Özcan sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığı Yasin Özcan, sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Yasin Özcan; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yasin Özcan, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" ifadeleri kullanıldı.