Douglas Luiz yeniden Aston Villa’da!

Giriş Tarihi: 28.01.2026 21:36 Son Güncelleme: 28.01.2026 21:37

Aston Villa, eski futbolcusu Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi, tecrübeli orta sahayı kiralık olarak renklerine bağladı.

İngiltere ekibi Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan kısmında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynadıktan sonra 51,5 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.

