Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emir Kaan Gültekin, Bursaspor’da!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 22:19

Emir Kaan Gültekin, Bursaspor’da!

Bursaspor, 25 yaşındaki santrfor Emir Kaan Gültekin’i kadrosuna dahil etti.

Emir Kaan Gültekin, Bursaspor’da!
  • ABONE OL

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, santrfor bölgesine takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Emir Kaan Gültekin transferini resmen açıkladı.

İstanbulspor'dan yapılan veda paylaşımında, "Yolun açık olsun, sarı-siyahın evladı" denildi.

Emir Kaan Gültekin, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 14 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist üretti.

Mersin İdman Yurdu altyapısında yetişen Emir Kaan Gültekin daha sonra Tarsus İdman Yurdu ve İstanbulspor'da forma giydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emir Kaan Gültekin, Bursaspor’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz