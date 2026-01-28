Emir Kaan Gültekin, Bursaspor’da!

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, santrfor bölgesine takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Emir Kaan Gültekin transferini resmen açıkladı.

İstanbulspor'dan yapılan veda paylaşımında, "Yolun açık olsun, sarı-siyahın evladı" denildi.

Emir Kaan Gültekin, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 14 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist üretti.

Mersin İdman Yurdu altyapısında yetişen Emir Kaan Gültekin daha sonra Tarsus İdman Yurdu ve İstanbulspor'da forma giydi.