Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’dan Jayden Oosterwolde sözleri! ‘Her şeyin bir bedeli vardır’

"JAYDEN'I SOL BEK OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Jayden Oosterwolde'nin sol bekte forma giyebileceğini belirten Domenico Tedesco, "Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık" açıklamasını yaptı.

Jayden Oosterwolde ile yaptığı konuşmaya değinen Domenico Tedesco, "Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez" ifadelerini kullandı.

Romanya ile Türkiye arasında oynanacak maçla ilgili Vincenzo Montella ile görüşüp görüşmediğine dair soruya Domenico Tedesco, "Montella ile görüşmedim. Bizim de çok fazla maçımız var ve kendi işimize odaklanıyoruz. İstanbul'da atmosfer gayet iyi" cevabını verdi.

Bir Rumen gazetecinin, "Burada kulübün sahibi, hocanın teknik kararlarına karışıyor. Kendisi daha önce böyle bir deneyim yaşadı mı?" sorusuna Domenico Tedesco şu cevabı verdi: "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."