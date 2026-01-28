Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’dan Jayden Oosterwolde sözleri! ‘Her şeyin bir bedeli vardır’

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.
FCSB maçına dair görüşlerini paylaşan Domenico Tedesco, "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
"UMARIM CİDDİ BİR DURUMU YOKTUR"
Jhon Duran'ın sakatlığına dair soruya Domenico Tedesco, "Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız" cevabını verdi.
Levent Mercan ve Archie Brown'ın bireysel antrenmanlara başladığının hatırlatılması sonrası Domenico Tedesco, "Bu oyuncuların bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik" dedi.
"JAYDEN'I SOL BEK OLARAK GÖREBİLİRİZ"
Jayden Oosterwolde'nin sol bekte forma giyebileceğini belirten Domenico Tedesco, "Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık" açıklamasını yaptı.
Jayden Oosterwolde ile yaptığı konuşmaya değinen Domenico Tedesco, "Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez" ifadelerini kullandı.
Romanya ile Türkiye arasında oynanacak maçla ilgili Vincenzo Montella ile görüşüp görüşmediğine dair soruya Domenico Tedesco, "Montella ile görüşmedim. Bizim de çok fazla maçımız var ve kendi işimize odaklanıyoruz. İstanbul'da atmosfer gayet iyi" cevabını verdi.
Bir Rumen gazetecinin, "Burada kulübün sahibi, hocanın teknik kararlarına karışıyor. Kendisi daha önce böyle bir deneyim yaşadı mı?" sorusuna Domenico Tedesco şu cevabı verdi: "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."