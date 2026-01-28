Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB deplasmanında yok!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 16:30

Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB deplasmanında yok!

Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Jhon Duran, FCSB maçı kadrosuna dahil edilmedi.

DHA
Fenerbahçe’de Jhon Duran FCSB deplasmanında yok!
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda FCSB ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, eksik bir kadroyla Bükreş'e gidiyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Milan Skriniar, karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Musaba, Guendouzi ve Mert Günok da statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

DURAN SON ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, golcü oyuncu Jhon Duran yapılan çalışmada sakatlandı. Kolombiyalı golcü, bu gelişme üzerine FCSB maçının kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Bükreş kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Nene, Talisca, En-Nesyri."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Jhon Duran FCSB deplasmanında yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz