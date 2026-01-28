Fred: Kimin oynayacağına hocamız karar verecek!

FCSB ile oynanacak maçla ilgili Fred, "Buraya kazanmak için geldik. İyi bir kadromuz var. Kimin oynayacağını bilmiyorum ama yarını bekleyeceğiz ve iyi bir maç çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Mircea Lucescu ile görüştünüz mü" sorusuna Fred, "Lucescu iyi birisi, beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Bol şans diliyorum. Kendisi harika bir teknik direktör, zaten geçmişte neler başardığını biliyorsunuz" cevabını verdi.