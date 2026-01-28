Gabriel Sara: Mutluyuz ilk 24’te olduğumuz için!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasında Manchester City'e deplasmanda 2-0 mağlup olan ve play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Gabriel Sara şu sözleri dile getirdi:

"Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz."

Muhtemel rakiplere dair soruya Gabriel Sara, "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız" cevabını verdi.