Galatasaray’da İlkay Gündoğan’dan play-off sözleri!

Müsabakayı değerlendiren İlkay Gündoğan şu sözleri dile getirdi:

"İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz."