Göztepe’den Dilhan Demir hamlesi!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

İzmir temsilcisi bu kapsamda ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i kadrosuna katarken, ardından hücum hattını Brezilya ekibi Ceara Sporting'den 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz ve Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca kaleci rotasyonuna, Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Şamil Öztürk'ü dahil etti.

ROTA DİLHAN DEMİR

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında alternatifli bir kadro talep etmesi üzerine arayışlarını sürdüren Göztepe, hem geleceğe yatırım yapmak hem de rotasyonu genişletmek adına Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dilhan Demir için girişimlere başladı.

ADIM ADIM GÖZTEPE'YE

Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği, ilk görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Bu sezon Ankara temsilcisi ile ligde ve kupada toplam 9 maça çıkan ve 285 dakika süre alan Demir, bu süreçte gol atamazken, 2 asist yaptı.