Kocaelispor’da Selçuk İnan’dan Fenerbahçe maçı sözleri!





Hrvoje Smolcic ve Aleksandar Jovanovic'in sakatlık durumları ve maça yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili olarak Selçuk İnan belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Joseph Nonge'nin sakatlığı ve transfer söylentilerine de açıklık getiren İnan, "Smolcic muhtemelen 3 gün sonra belki takımla çalışmalara başlayacak. Şu an öngörümüzü o ama daha net değil. Keza kalecimiz Jovanovic de öyle. Bugünden maçta oynayıp oynamayacaklarıyla ilgili bir şey söylemek çok erken. Tedbirli konuşmak istiyorum. Göreceğiz. Jo'nun bir sakatlığı vardı, sizinle paylaşmıştım. Öyle olduğunu söyledi. Tedavisini oldu. Bugün antrenmanda bizimle beraber zaten. Transferiyle ilgili haberler yazılıyor ama henüz somut bir şey olmadığı için bununla ilgili bir şey söylemek çok da doğru değil" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin Avrupa maçından dolayı yorgun olabileceğinin kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağına dair ise Selçuk İnan, "Fenerbahçe bundan önceki bütün maçlarını da kazandı. Büyük takımlarda fazlasıyla çok önemli oyuncular var. Yorgunlukları avantaj olarak da görülebilir tabii ki. O bakış açısıyla ilgili. Ama hangi takım olursa olsun kendi sahamız ve seyircimiz önünde biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Öncelikle hedefimiz tabii ki o. Bu tür maçlarda en yakın örnek Trabzonspor maçıydı. Kazanmak için fazlasıyla efor sarf ettik. Çok da iyi mücadele ettik ama en nihayetinde son dakika da yediğimiz golle bir hayal kırıklığı oldu. Biz maçı kazanmak için sahaya çıkacağız ama kazandığınız her puan bu ligde çok değerli ve önemli. Bunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Kocaelispor ile ilgili açıklamaları üzerine yöneltilen sorunun ardından kendilerinin de Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyip oyuncuları analiz ettiklerini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zaten işimiz bu. Biz de onların bütün maçlarını, oyuncularını analiz etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızla da bunu paylaşıyoruz. Evet, Kocaelispor, rakip takımlar için zor bir deplasman oldu. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ama bunun sadece sözde kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.