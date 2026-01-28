SON DAKİKA | Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak! Manchester City kazandı

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 16'ya yükseltti ve ilk 8 biletini aldı. Galatasaray ise 10 puanda kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 bileti için play-off oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.