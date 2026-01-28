Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta
Giriş Tarihi: 28.01.2026 20:33 Son Güncelleme: 28.01.2026 20:36

Son dakika: Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, genç savunmacı Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Son dakika: Yasin Özcan resmen Beşiktaş’ta
  • ABONE OL

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan, sezon başında Anderlecht'e kiralanmıştı. Genç yıldız, Belçika ekibinde 6 maçta forma giydi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz