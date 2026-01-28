Son dakika: Yasin Özcan resmen Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.



Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan, sezon başında Anderlecht'e kiralanmıştı. Genç yıldız, Belçika ekibinde 6 maçta forma giydi.