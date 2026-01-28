Tur cebinde Aslan rahat

Manchester City'ye kaybetmesi halinde bile Galatasaray, yüzde 99 olasılıkla üst tura bilet alacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 lig fazında 36 takım mücadele ederken bugün tüm maçlar 23.00'te oynanacak. Aslan'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya kalması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerek:Kopenhag'ın Barcelona'yı İspanya'da kendi sahasında yenmesi.Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi.Olimpiyakos'un Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenmesi.Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi.PSV'nin Bayern'i Hollanda'daki maçta yenmesi.Leverkusen'in Villarreal ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan en az 1 puan kazanması.Monaco'nun Juventus ile sahasında berabere kalması ya da galip gelmesi.Marsilya'nın Club Brugge ile deplasmandaki maçtan puan alması ya da Brugge'ün farklı kazanması.Karabağ'ın Liverpool'dan Anfield'da puan alması.Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son sınavını İngiltere'de verecek olan G.Saray, TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City'ye konuk olacak. 7 maçta topladığı 10 puanla 17. sırada yer alan Galatasaray, ilk 24 için avantajlı konumda ve olası Manchester City zaferi sarı-kırmızılılara son 16'nın kapısını kesin açacak.Manchester City'yi eksik yakalayan Galatasaray Ada'da galibiyete konsantre oldu.Galatasaray, Avrupa kupalarında son 17 maçının 12'sinde yenilmedi. 6 galibiyet- 6 beraberlik aldı.